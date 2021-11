Die Goldschmiede Kathrin Kumar in Weil am Rhein stellt drei ganz besondere Schmuckstücke als Preise für die Spendentombola der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann zur Verfügung. Zu gewinnen gibt es ein Edelstahlcollier mit Anhänger in 585er Gold, Tahitizuchtperle und Brillanten, ein Edelstahlcollier mit Anhänger in 585er Gold, Peridot und Brillanten sowie ein Collier mit Anhänger in 585er Gold. Alle drei Colliers im Gesamtwert von 2550 Euro sind Unikate aus der Werkstatt von Kathrin Kumar. Die Goldschmiedin mit Herz hofft, den Gewinnern mit den Schmuckstücken ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Foto: zVg