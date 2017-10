Kreis Lörrach Dreispitz-Kreisel: Weitere Schritte

Kreis Lörrach. Da das Regierungspräsidium Freiburg in dem Binzener Dreispitz-Kreisel weiterhin ein dringliches Verkehrsrisiko sieht, wurde das Landratsamt Lörrach von der Behörde nun schriftlich angewiesen, die bei Gericht anhängige Beseitigungsanordnung fallen zu lassen. Diese soll durch eine Anordnung ersetzt werden, welche die zügige Beseitigung der Kreisel-Skulptur innerhalb von zwei Monaten ohne Widerspruchsmöglichkeit vorsieht. Das Landratsamt muss diese Weisung des Regierungspräsidiums nun umsetzen.

Wie in diesem Zusammenhang mit der Online-Petition zugunsten des Kreisel-Erhalts verfahren wird, werde in den kommenden Tagen mitgeteilt, heißt es in dem Schreiben des Regierungspräsidiums an das Landratsamt.