Ein 34-jähriger Zugreisender steht im Verdacht, zwischen Chips und Getränkepulver Betäubungsmittel versteckt zu haben, als Zöllner des Hauptzollamts Lörrach Anfang Oktober sein Gepäck einer Kontrolle unterzogen. Der Mann wurde im ICE von Freiburg Richtung Basel angetroffen und gab auf Nachfrage an, einen Freund in Zürich besuchen zu wollen. Bei Überprüfung der Personalien des niederländischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass dieser bereits durch einen europäischen Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Kofferinhalt des Mannes daraufhin genauer in Augenschein und konnten darin unter anderem eine Chips-Dose sowie das Behältnis eines Getränkepulvers feststellen. Beide Verpackungen schienen auf den ersten Blick noch original verschlossen zu sein. Die Zöllner ließen sich dadurch jedoch nicht täuschen und öffneten beide Dosen. Hierbei stellte sich heraus, dass sich unter einer kleinen Menge des Getränkepulvers rund 1000 Ecstasy-Tabletten befanden. Auch die Chips-Dose erwies sich als Drogenversteck. Darin befanden sich unter einigen gestapelten Chips rund 100 Gramm eines weißen Pulvers. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte die Aussage des Reisenden, dass es sich hierbei um Kokain handle. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg – Zweigstelle Lörrach - erließ der zuständige Amtsrichter gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte.