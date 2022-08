Kreis Lörrach Drohne als fliegender Lebensretter

In der Regio gibt es zahlreiche Gefahrenpotenziale, verwies er auf die grenznahen Schweizer Atomkraftwerke, 23 schweizerische Störfallbetriebe, Unternehmen, in denen gefährliche Stoffe vorhanden sind, Gefahrguttransporte per Wasser, Straße, Schiene, den EuroAirport und rund 25 Prozent landwirtschaftliche Fläche. Darüber hinaus befinde man sich in einer Erdbebenzone 2 und 3. Kurzum: Das Gefahrenpotenzial im Landkreis Lörrach mit seinen rund 235 000 Einwohnern gleiche dem einer Großstadt, und die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr finde größtenteils ehrenamtlich statt.

Ehrenamtlich engagieren sich auch die Floriansjünger Luca Rimkus und Fabian Noske, die eine hochmoderne Drohne präsentierten, die erst seit wenigen Tagen im Besitz der Lörracher Feuerwehr ist und unter anderem helfen soll, Leben zu retten, Glutnester aufzuspüren, Gesuchte zu finden und Lagebeurteilungen zu ermöglichen. Laut Häubner ist es die neueste Technik.

Ausgestattet ist das Fluggerät, das eine Reichweite von elf Kilometern hat und am Einsatzort in Windeseile starten kann, mit einer Wärmebildkamera, Nachtsichtgerät, hochauflösendem Zoom, Radar, Scheinwerfer und Lautsprecher. „Zudem können wir in fast allen Wettersituationen fliegen“, erklärt Rimkus im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit seinem Kollegen Fabian Noske hat er auch schon die alte Drohne, ein deutlich kleineres Modell, geflogen. „Der neue Quadrocopter hat ein ganz anderes Flugverhalten. Das braucht Übung“, kommentiert Rimkus den Umstieg auf das neue Gerät, das sogar automatisch mit Flugzeugen in der Nähe kommunizieren kann, was besonders im Luftraum am EuroAirport eine große Rolle spielt.

Rimkus beschäftigt sich auch privat mit Drohnen und ist begeistert von der technischen Ausstattung, die das in Lörrach stationierte Fluggerät aufweist. Die Drohne sei dank Kamera in der Lage, einen Gesuchten im Wasser automatisch aufzuspüren. Die Positionsdaten könnten dann umgehend an Bodenkräfte weitergegeben werden. „Der Quadrocopter ist eine super Ergänzung, so können wir in kurzer Zeit große Gebiete absuchen.“