Kreis Lörrach: Duale Hochschule Lörrach strebt nach dem Besten

Unternehmen und Gesellschaft benötigen in herausfordernden Zeiten Persönlichkeiten mit Haltung, Verantwortungsbewusstsein, Führungs- und Teamfähigkeit. Dies spiegeln auch die Inhalte des Programms wider. „Exzellenz wird im ,Circle of Excellence’ nicht als elitär oder Überheblichkeit ausgelegt, sondern soll aussagen, dass hier herausragende Persönlichkeiten unter den Studierenden in ihren persönlichen Kompetenzen gefördert werden, um später sowohl in anspruchsvollen Führungspositionen aber gerade auch als herausragende Menschen in der Gesellschaft engagiert zu wirken“, sagte Jäger.