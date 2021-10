Kreis Lörrach Duales Studium in Moldawien

Ende September besuchten die Professoren Valentin Weislämle und Wendy Fehlner (Studiengang BWL-Tourismus, Hotellerie und Gastronomie) die Academy of Economic Studies of Moldova und die Free International University of Moldova, beide in Chisinau (Moldawien), wie die DHBW am Montag mitteilt. Der Besuch fand im Rahmen von COOPERA statt, einem Erasmus-Plus-Projekt, das die Integration des dualen Studiums in die Hochschulbildung in Moldawien und der Ukraine zum Ziel hat. An diesem Projekt sind zwölf Universitäten aus Bulgarien, Spanien, der Ukraine, Moldawien und Deutschland (vertreten durch die DHBW Lörrach) beteiligt. Das Projekt verfügt über ein Gesamtbudget von knapp einer Million Euro und läuft von 2021 bis 2024.

Ziel des Besuchs war es, den persönlichen Kontakt zu ermöglichen und die verschiedenen Hochschulsysteme vorzustellen. Für den Dezember ist vorgesehen, dass das COOPERA-Team die DHBW in Lörrach besuchen wird.