Kreis Lörrach E-Mobilität weiter voranbringen

Grundlage des Konzepts bildete eine Bestandsanalyse zur Siedlungs- und Verkehrsstruktur sowie zur kommunalen Ladeinfrastruktur. Dazu gehörte, den Ist-Zustand der Elektromobilität im Landkreis zu erfassen und die Klimabilanz des Verkehrssektors im Landkreis zu errechnen.

Auf E-Mobilität wechseln

Die Konzeptentwickler teilten mit, dass rund 22 Prozent der CO 2-Emissionen durch den Verkehrssektor entstehen. Diese Klimabilanz könnte bis 2030 verbessert werden, in dem bis zu elf bis 13 Prozent eingespart werden, erklärt Baumgartner. Um dies zu erreichen, schlägt das Konzept vor, in den nächsten Jahren 40 Prozent der Fahrzeuge durch E-Mobilität zu ersetzen.

„Rund zwei Drittel der Fahrzeuge werden dienstlich genutzt“, hob Baumgartner hervor. Deshalb wurden im Rahmen der Konzeptentwicklung kleine und mittelständische Unternehmen zur E-Mobilität befragt.

Dabei kam heraus, dass von den 306 teilnehmenden Firmen 44 Prozent Interesse an einer Umrüstung hätten. „Das Interesse und der Beratungsbedarf ist groß“, stellte Baumgartner fest. Allerdings bemerkte sie, dass eine Elektrifizierung aller Fahrzeuge nicht möglich ist wie zum Beispiel bei Lastkraftfahrzeugen oder beim kommunalen Winterdienst.

Ein weiteres Thema ist die Ladeinfrastruktur. „Die meisten laden zu Hause oder bei der Arbeit“, darum sollten Schnellladestationen vor allem an den Hauptachsen entstehen.

Ladenetz ausbauen

Derzeit befinden sich nur in zwei Städten des Landkreises zwischen sieben bis 15 öffentlich zugängliche Ladestationen. Ein Ladenetz gibt es bereits in Schopfheim, Grenzach-Wyhlen, Weil am Rhein und Steinen. Jedoch im ländlichen Raum gebe es dagegen noch viele weiße Flecken.

„Gerade bei den Kommunen gibt es noch viel Bedarf“. Laut Jan Münster von der Energieagentur Südwest fehle es dort an Personen, die das Thema weiter vorantreiben können. Darum empfiehlt das Konzept, ein Informations- und Beratungsangebot zu entwickeln. Die beratende Personalstelle werde zwei Jahre voll finanziert. Allerdings müsse die Stelle für mindestens vier Jahre besetzt sein, erklärte Münster.

Zudem wurde die Entwicklung einer Dachmarke empfohlen. Dies mit dem Zweck, die Sichtbarkeit von E-Mobilität bei den Bürgern zu erhöhen. Dies soll anhand eines Logos ermöglicht werden, das landkreisweit verwendet werden soll. Ein Arbeitskreis soll nun gebildet werden, um die Mobilitäts-Dachmarke gemeinsam zu entwickeln.

„Das Konzept ist eine gute Grundlage, aber das wird nicht reichen“, sagte Klaus Eberhardt. Es brauche vor allem mehr Schnellladesäulen in den Innenstädten. Er forderte einen „weitergehenden Plan“.

Allgemein wurde das Konzept von allen Fraktionen – abgesehen von der AfD – begrüßt.