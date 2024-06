Kreis Lörrach: Ein Beispiel soll Schule machen

Mit der Integration von Geflüchteten aus der Ukraine wuchs das Aufgabenfeld der lokalen Jobcenter um einen eigenen Arbeitsbereich, der, wie sich mittlerweile gezeigt hat, ganz spezielle Anforderungen stellt. Anhand eines gelungenen Beispiels gab Luca Bothe einen Einblick in die Tätigkeiten vor Ort und verdeutlichte anschaulich Probleme bei der Arbeitsmarktintegration. Das Jobcenter Lörrach konnte Ende 2023 eine Ukrainerin erfolgreich zum Landratsamt Lörrach vermitteln.

Erfolgreiches Beispiel

Kateryna Habonova ist seit zwei Jahren in Deutschland. Sie arbeitete in der Ukraine als Ingenieurin bei der Bahn und lebte mit ihrer Familie in ihrem Heimatort nahe der russischen Grenze. Sie hatte bereits einen Bürojob, weshalb das Jobcenter sie hier erfolgreich in ein Praktikum im Landratsamt Lörrach vermitteln konnte. Da Habonova sich sofort nach Ankunft in Deutschland um ihren Spracherwerb bemüht hatte, stellte die Sprache nicht mehr die größte Hürde dar. Doch die Arbeit im Team Ausbildungsförderung und Wohngeld war ein völlig neues Sachgebiet für die 39-jährige, wie Teamleiterin Anja Brutschin erklärt. Die strebsame junge Frau habe von vornherein eine extrem hohe Motivation gezeigt und könne heute bereits selbstständig den Mailverkehr bearbeiten, Anträge zuordnen und in den Kundenkontakt gehen. Die Arbeit im Team erfordere hohe Flexibilität, da es keine festen Zuständigkeiten gibt, doch Habonova meistere alle Herausforderungen mit Selbstbewusstsein und großem Lerneifer. Hinzu kommt für Brutschin, dass die zweifache Mutter „ins Team passt“. Das sei für sie ausschlaggebend gewesen, um sie als Unterstützungskraft einzustellen. Der finanzielle Ausgleich habe sie an keiner Stelle in ihrer Entscheidung beeinflusst. Brutschin hofft, dass sie ihre neue Kollegin zukünftig im Team behalten kann und ihre Leistungen anerkannt werden, sodass sie ihr eine Arbeitsstelle bieten kann.