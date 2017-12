Kreis Lörrach Ein Biotop entsteht

Kreis Lörrach. Für sechs Schüler der Gewerbeschule Lörrach ging es Anfang Dezember nach Tannenkirch. Dort trafen die Jugendlichen einer Berufs-Vorbereitungsklasse mit den Kanderner Bauhofangestellten um Michael Höferlin zusammen, wie die Gewerbeschule Lörrach gestern mitteilte.

Gemeinsam setzen sie die Pläne des Tannenkircher Ortschaftsrats um, wonach neben der Begrünung des angrenzenden Parkplatzes insbesondere ein Biotop mit Teichanlagen angelegt werden soll. Da der Wintereinbruch die Bauhofmitarbeiter am frühen Morgen forderte, kehrte die Schülergruppe zunächst beim Klassenlehrer Michael Bruder ein, wo sie mit heißer Schokolade und Brezeln empfangen wurden.

Anschließend legten die Jugendlichen Hand an zur ökologischen Aufwertung des Parkplatzareals. So wurden unter der fachmännischen Anleitung der Bauhofsmitarbeiter sieben Bäume und zahlreiche Sträucher gepflanzt. Zur Mittagspause lud der Tannenkircher Ortsvorsteher Fritz Höferlin die fleißigen Helfer zu einer warmen Mahlzeit zu sich nach Hause ein. Im kommenden Frühjahr werden dann die eigentlichen Biotoparbeiten beginnen, wie es in der Mitteilung von gestern heißt.

Weitere Informationen: Über den Fortschritt des Projekts halten die Jugendlichen Interessierte im Internet auf der Seite www.biotop-tannenkirch.jimdo.com auf dem Laufenden.