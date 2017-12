Kreis Lörrach Ein Brief an die Bundeskanzlerin

Regio. Der heimische Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann (FDP) äußert sich in einer Mitteilung von gestern zum französischen Atomkraftwerk Fessenheim. „Vor einigen Wochen habe ich mich in Sachen AKW Fessenheim schriftlich an die Bundeskanzlerin Angela Merkel gewendet, um einen Sachstand zu den Gesprächen mit der französischen Regierung über eine Abschaltung dieses Pannenreaktors zu erfahren“, schreibt Hoffmann. Er habe auch auf die Dringlichkeit dieser Angelegenheit im Sinne der Bürger im grenznahen Gebiet hingewiesen. „Nun erreicht mich eine Antwort aus dem Bundeskanzleramt, die keinerlei Bewegung in dieser wichtigen Sache erkennen lässt“, schreibt Hoffmann weiter. So sei in diesem Schreiben die Rede „vom Wissen der Bundesregierung um die Sorge der Menschen in den grenznahen Regionen“, gleichzeitig wolle sich die Bundesregierung „auch weiterhin in geeigneter und angemessener Art und Weise für eine möglichst zeitnahe Stilllegung der Anlage engagieren“ und „im Gespräch mit der französischen Regierung bleiben“.

Hoffmann moniert, dass dies heiße, dass alles beim Alten bleibe und hier keine schnellen notwendigen Schritte unternommen werden. „Die ständigen Vorfälle und das ewige Verschieben des Abschalttermins dieses alten AKW wären Anlass genug gewesen, als Bundesregierung initiativ zu werden“, schreibt der Bundestagsabgeordnete. Stattdessen würden die berechtigten Ängste und die Sicherheit der Menschen in den umliegenden Regionen hintangestellt. Das Schreiben zeige, dass dieses Thema im Bundeskanzleramt keine hohe Priorität genieße.