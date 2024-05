Tempel der Baukunst

„Es freut mich, Sie alle heute Abend hier in Lörrach im Burghof begrüßen zu dürfen - in diesem Tempel der Baukunst, erschaffen und gebaut vom Handwerk und heute Abend fürs Handwerk“, sagte Ranz bei der Begrüßung. Für die Teilnehmer der letzten Wintergesellenprüfung 2023/2024 sei damit der Höhepunkt ihrer Ausbildungszeit gekommen. „Ihr werdet heute Abend offiziell in den Gesellenstand erhoben.“

Die Dankesworte

Danken wolle er wieder den Obermeistern der einzelnen Innungen, allen ausbildenden Betrieben, den Prüferinnen und Prüfern der Gesellenprüfungsausschüsse sowie den Lehrerinnen und Lehrern der Berufsbildenden Schulen und der Gewerbeakademie für die geleistete Arbeit. „Nicht vergessen und danken will ich hier auch – und dies ganz besonders – euren Eltern, die es euch erst ermöglichten eine Lehre zu anzutreten.“ „Ihr seid die Neuen unter uns, Euch gehört die Zukunft, Ihr seid die Macher, die es braucht“, rief Ranz den neuen Gesellinnen und Gesellen zu. Klimaschutz, Energiewende, Wohnungsbau, Digitalisierung und vieles mehr - bis hin zur Gesundheit und zum gesunden Essen - das alles ist ohne euch, ohne das Handwerk nicht zu machen. „Ihr seid diejenigen, die von Betrieben als Mitarbeiter und Nachfolger gesucht werden. Geht auch in die Politik und ins Ehrenamt, um mit gesundem Menschenverstand zu unserem Wohle beizutragen“, schrieb der Kreishandwerksmeister den jungen Kräften ins Stammbuch.