Die irreguläre Migration setzt Kommunen unter hohen Druck. An welchen Stellschrauben muss auf europäischer Ebene gedreht werden, um die Lage in den Griff zu bekommen?

Das individuelle Recht auf Asyl ist für mich als Sozialdemokrat unverhandelbar. Gleichzeitig ist der Handlungsdruck in deutschen Kommunen groß. Um Kommunen zu entlasten und eine solidarische Geflüchtetenpolitik zu ermöglichen, braucht es Steuerung. Dabei ist die gerade in Brüssel verabschiedete Reform des Europäischen Asylsystems ein erster Schritt, bei dem es nun auf die Umsetzung ankommt.

Der Wirtschaftsmotor stottert. Was will Ihre Partei in Brüssel unternehmen, damit die Konjunktur in Deutschland wieder in Schwung kommt?