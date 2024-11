Kreis Lörrach: Ein halbes Jahrhundert Engagement für Teilhabe

Manche Dinge haben sich in 50 Vereinsjahren zwar verändert, dennoch benötigen Familien immer noch Ansprechpartner und Netzwerker. „Wir bieten ein offenes Ohr, tauschen Erfahrungen aus und geben Tipps. Durch unsere Vernetzung zum Landes- und Bundesverband können wir auch wichtige rechtliche Hinweise geben“, betont Heika Dörflinger die Notwendigkeit eines solchen Vereins bis heute. Denn obwohl das Thema Inklusion in den vergangenen Jahren an Bedeutung zunahm: Junge Eltern kämpfen manchmal sehr mit der Verwaltung. „Das kostet viel Kraft. Die benötigt man aber auch schon für den Alltag“, weiß sie.