Kreis Lörrach: Ein Kompass für Patienten

Angespannte Situation

So kommt es wohl auch, dass am Montagmorgen beim Hals-Nasen-Ohrenarzt (HNO) in Weil am Rhein eine Frau an der Anmeldung steht und fragt, „ob sich der Doktor das einmal kurz ansehen kann“. Ihr Kind sei am Vortag aufs Gesicht gefallen, das nun geschwollen sei. Die Arzthelferin teilt ihr mit, dass sie zum Kinderarzt oder in die Kinderklinik gehen muss. Doch die besorgte Mutter bleibt unbeirrt stehen, während hinter ihr die Warteschlange an Patienten im Minutentakt immer länger wird. Lange Wartereihen bilden sich auch an der Anmeldung einer Hausarztpraxis in Grenzach-Wyhlen. Ein Mann ist vorbeigekommen, ohne sich zuvor telefonisch anzumelden, weil er sich unwohl fühlt und hat seine Versichertenkarte nicht dabei. Die Arzthelferin muss ihm mehrfach erklären, dass eine Behandlung so nicht möglich ist.

„Die aktuell sehr angespannte Situation in unserem Gesundheitssystem liegt vor allem an der schwierigen Hausarztsituation“, sagt Alexander Mion, Leiter der Stabsstelle Gesundheitskonferenz im Landratsamt Lörrach. Im Landkreis Lörrach sind aktuell 26 Hausarztsitze unbesetzt, in ländlichen Regionen ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung deutlich erschwert. „Eine Lösung dieser Situation liegt außerhalb dessen, was seitens eines Landkreises erreichbar ist“, erklärt Mion auf Anfrage unserer Zeitung.