Kreis Lörrach Ein Leben mit Depressionen

Bauernfreund schilderte, sie habe nun mit Angststörungen und Panikattacken zu kämpfen und weine sich manchmal schlagartig ohne besonderen Grund die Augen aus: „Ich bekomme ein dumpfes Gefühl im Kopf. Dann wird mir ganz heiß und ich fange an zu zittern. Wenn ich unter Menschen bin, möchte ich das natürlich verbergen, das macht es aber dann nur noch schlimmer.“

Meistens würden die Symptome auftreten, wenn sie sich um einen Termin oder eine Aufgabe kümmern muss, bei der sie Angst hat „etwas falsch zu machen“. Aus diesem Grund schaffe sie mittlerweile nicht mehr als einen Termin pro Tag.

Um den Panikattacken entgegenzuwirken, übt sich Bauernfreund in Atem- und Meditationstechniken und legt täglich mehrere Kilometer zu Fuß in der Natur zurück. „Die Ruhe der Felder und des Waldes hilft unheimlich. Ich gehe bei Wind und Wetter nach draußen.“

Besondere Hilfe erhält sie dabei von ihrem Hund und ihrer Katze, die sie dabei begleiten und ohne die sie sich häufig nicht trauen würde, das Haus zu verlassen. Außerdem ist sie in therapeutischer Behandlung und besucht die Selbsthilfegruppe für depressive Menschen in Lörrach sowie eine Sportgruppe, die ihr in letzter Zeit viel Erleichterung gebracht habe.

Neben diesen therapeutischen Ansätzen, seien auch Medikamente zur Bewältigung ihres Alltags unabkömmlich, fügte Bauernfreund hinzu: „Ohne diese Medikamente könnte ich nicht existieren“.

Viele Umstellungen der verwendeten Wirkstoffe hätten einen spürbaren Einfluss auf ihren Körper und Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit und Lethargie kämen immer wieder auf. Das sei es jedoch wert, um „ein halbwegs normales Leben zu führen und nicht ständig zittrig zu sein“, wie Bauernfreund versicherte.

Menschenmengen meidet sie generell und die Qualität ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen habe sich verändert, sagt Bauernfreund: „Menschen, die es mir wert sind und denen ich es auch wert bin sind mir so nah, wie nie zuvor.“ Andere seien aber auch komplett aus ihrem Leben verschwunden, wofür Bauernfreund allerdings vollstes Verständnis hat: „Die verstehen einfach nicht, was Depression ist. Das habe ich zu Beginn selbst nicht und häufig an meinem Verhalten gezweifelt.“

Ob sie irgendwann den Weg aus der Depression heraus findet, ist Bauernfreund noch unklar. Ihr aktueller Ansatz mit der Situation umzugehen: „Ich versuche damit zufrieden zu sein, wie es gerade ist. Ich muss wieder lernen, Freude zu empfinden und schöne Dinge nicht immer in Frage zu stellen.“