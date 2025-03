Kreis Lörrach: „Ein massiver Ausbruch von Gewalt“

Die Schwurgerichtskammer unter dem Vorsitz von Richter Martin Hauser erkannte dabei nicht auf Mord, sondern auf Totschlag. Die drei Berufs- und die zwei Schöffenrichter hoben zugleich die vorübergehend angeordnete Unterbringung in einer stationären Psychiatrie auf und setzten den Haftbefehl wieder in Kraft.

Verteidigung plädierte auf sieben Jahre

Mit diesem Urteil blieb das Gericht zwischen dem Strafmaß von elf Jahren, das Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefordert hatten, sowie dem Antrag der Verteidigung, die auf sieben Jahre plädiert hatte (wir berichteten). In der Begründung sprach der Kammervorsitzende von einem „großen Maß an Tragik“ für die getötete Frau. Diese habe für den Mann, der ihr im Juli zufällig über den Weg lief, als sie mit ihren beiden Hunden Gassi ging, eine „große Verliebtheit“ entwickelt. Und obwohl dieser sie in seinem „Wahnsystem“ schon nach kurzer Zeit mit massiven Vorwürfen überzog und mit ihr die gleichen üblen „Spielchen“ trieb wie mit all seinen anderen Frauenbekanntschaften zuvor, habe sie mit ihm – allen Warnungen zum Trotz - nicht Schluss gemacht, sondern ihn sogar noch in die eigene Wohnung aufgenommen. Auf einem Foto, entstanden bei einem Ausflug in einen Freizeitpark an einem Samstag, so der Vorsitzende Richter, „sehen wir eine glückliche Frau – zwei Tage später war sie tot“. Das Verhängnis nahm seinen Lauf, nach dem die Frau nach einem Streit den 48-Jährigen aufgefordert hatte, seine Sachen zu packen und die Wohnung endgültig zu verlassen. In einer Art „affektiver Aufwallung“ habe dieser die 58-Jährige daraufhin mit „massiven Würgen“ zum Schweigen bringen wollen, rekapitulierte der Kammervorsitzende dass Geschehen.