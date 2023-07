Kreis Lörrach Ein neuer Chef für die Kliniken

Udo Lavendel Foto: zVg

Für die Restrukturierung der Kreiskliniken war der Zuschlag für eine externe Begleitung des Prozesses im April an eine Bietergemeinschaft der Klinikmanagementberatungen consus.health, HC&S und 2perspectives mit Lavendel an der Spitze gegangen. Dieser Prozess soll nun „ mit hohem Tempo“, wie Lavendel betonte, bis Ende 2024 fortgeführt werden.

Prozess löst Ängste aus

Die Bestandsaufnahme sei so gut wie abgeschlossen und werde im Aufsichtsrat am 21. Juli vorgestellt. Über die weiteren Pläne sollen bald darauf auch die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit informiert werden. „Eine Transformation löst erst einmal Ängste aus“, erklärte der neue Geschäftsführer. „Auch deshalb wollen wir maximal transparent vorgehen.“ Lavendel hob zudem auf die große Expertise der drei Beratungsfirmen ab.

Zum Umstrukturierungsprozess bemerkte er, dass gravierendere Szenarien eventuell noch erfolgversprechender seien. Für erforderlich hielt er eine medizinische Leistungsverdichtung, eine Verkürzung der derzeit relativ langen Liegezeiten in den Kliniken sowie den Abbau von Honorarkräften zugunsten einer erfolgreichen Personalgewinnung. „Der Standort muss zum Zugpferd werden“, betonte Lavendel.

Letztlich will der neue Geschäftsführer „nach innen und außen“ Vertrauen zurückgewinnen. Dafür hält er neben einer exzellenten Medizin auch eine moderne Infrastruktur sowie eine glaubhafte Führungskultur für erforderlich.

Als positives Beispiel nannte er die Abteilung Orthopädie, die dank ihres guten Rufs mittlerweile in der ganzen Region empfohlen werde. Die interdisziplinäre Verzahnung will er vorantreiben. „Die bisherigen Standorte haben eine eigene Struktur, die sie am liebsten beibehalten wollen. Das geht so nicht“, betonte er.

Thorsten Stolpe Foto: zVg

Nicht abbrechen will die Welle der Abgänge auf den obersten Führungsebenen: Thorsten Stolpe, als Projektleiter und Geschäftsführer Bau für den Klinikneubau verantwortlich, hat seine Kündigung zum Ende des Jahres eingereicht.

Gründe für Weggang

Zu diesem Schritt kurz nach der erfolgreichen Fertigstellung des Rohbaus und seiner Berufung zum Geschäftsführer habe ihn eine Mischung aus Faktoren bewogen, sagt Stolpe. „Projekte dieser Größenordnung sind insbesondere in Zeiten sich stark verändernder Strukturvorgaben natürlich auch im Inneren eines Unternehmens eine enorme Herausforderung“, erklärte er. In diesem Kontext sei auch Kritik geäußert worden, „die mich sehr beschäftigt hat“. In erster Linie nannte Stolpe jedoch ein interessantes Angebot nahe seiner alten Heimat als Grund für den Weggang.

Geschäftsführer Lavendel bedauert dies: „In meiner kurzen Zeit bei den Lörracher Kliniken habe ich Herrn Stolpe auf der fachlichen wie auf der menschlichen Ebene sehr zu schätzen gelernt.“ Stolpe habe von den frühen Stunden des Projekts bis über die Fertigstellung des Rohbaus hinaus Hervorragendes für den Klinikneubau geleistet, erklärte auch die Landrätin.

Mit Blick auf die Leitung der Kliniken berichtet Lavendel, dass gerade in einer Phase der Restrukturierung kurze und schnelle Wege an der Spitze von besonderer Bedeutung seien. Daher sei man übereingekommen, dass er nun alleiniger Geschäftsführer bleiben und von einer starken zweiten Ebene unterstützt werden soll. Kritische Nachfragen hinsichtlich eines zu rigiden Führungsstils der Landrätin wies er ausdrücklich zurück. Ohnehin wird Lavendel als Externer bei der Firma consus.health angestellt bleiben.

Nicht alles ist schlecht

Bei dem Pressegespräch wurde mehrfach der Wunsch geäußert, auch das Positive zu sehen. Für die Kliniken des Landkreises Lörrach könne man nicht ohne Stolz behaupten, die aktuellen Vorgaben der Krankenhausstrukturreform schon vor Langem mit der Entscheidung für ein neues zentrales Klinikum vorweggenommen zu haben, wurde beispielsweise betont.