Kreis Lörrach Ein Ort zum Kommen und Gehen

35 Tage oder länger dauert eine Behandlung in der Tagesklinik, bei nicht wenigen Patienten schließt sich eine Langzeit-Rehamaßnahme in einer spezialisierten Klinik an. Die Aufnahme in die Tagesklinik erfolgt auf Initiative des behandelnden Arztes mit dem Einverständnis des Patienten, wenn sich eine ambulante Therapie nicht mehr als ausreichend erweist, eine vollstationäre Behandlung aber nicht notwendig ist. Unbedingte Voraussetzung ist, den täglichen Weg zur Klinik regelmäßig bewältigen zu können. Für psychisch Erkrankte sei das schwer, sei doch Antriebslosigkeit Symptom oder Begleiterscheinung vieler psychischer Leiden. Da das Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen so weit weg sei, kämen in Lörrach auch überdurchschnittlich viele schwer Erkrankte in die Tagesklinik, so die leitende Ärztin. Immer wieder behandle sie auch Patienten, die weit älter sind als 65 Jahre, mangels alternativer Angebote in und um Lörrach.

Die Psychiatrische Tagesklinik Lörrach wird in Zusammenarbeit der Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH und dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Emmendingen betrieben, wobei die Lörracher Kliniken als Träger und das ZfP Emmendingen als Betreiber auftreten.

Die Tagesklinik in der Riesstraße 14 in Lörrach arbeitet eng mit den niedergelassenen Ärzten und sozialen Diensten der Region zusammen.

Durch ihre zentrale Lage direkt neben dem Lörracher Klinikum kann sie sowohl zu Fuß als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreicht werden.