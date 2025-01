Kreis Lörrach: Ein Raubtier fühlt sich wohl im Wald

Raubtierart im Landkreis nachgewiesen

Im Januar 2022 konnte die Tierart im Markgräflerland flächendeckend nachgewiesen werden. Seit Frühjahr 2021 betreibt die Forstliche Versuchsanstalt Freiburg (FVA) in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Waldwirtschaft des Landratsamts Lörrach und den örtlichen Jägern ein Monitoring zur Ermittlung der Wildkatzendichte am Kaiserstuhl und im Markgräflerland. Zudem konnten in beiden Untersuchungsgebieten an mehr als 50 Prozent der Lockstöcke Vorkommen nachgewiesen werden. Eine Voraussetzung für die Wiederausbreitung der Wildkatze sind die guten Lebensraumbedingungen in den Wäldern des Landkreises Lörrach, teilte das Landratsamt mit.

Wildkatzen in Fotofallen

Schon öfter sind Wildkatzen im Landkreis von Fotofallen aufgenommen worden, wie zuletzt im Juni im Wald zwischen Schliengen und Kandern. Weitere Exemplare wurden im Bereich des Eggenertals und im Rheinwald bei Bad Bellingen gesichtet.

Weitere Infos: Wildkatzen melden beim Monitoring-Telefon der FVA unter Tel. 0761/4018274 oder 0173/6041117 sowie unter info@wildtiermonitoring.de