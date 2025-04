Kreis Lörrach: Eine Ukrainerin kämpft für die Zukunft ihre Familie

Neue Chancen

Ich habe hier in Deutschland die Chance auf ein neues Leben“, sagt sich Nataliia täglich. Und das packt sie zielstrebig an. Sie belegte gleich einen Sprachkurs an der VHS Weil, es folgte der B2-Kurs in Lörrach. „Das war schwer. Ich habe acht Stunden am Tag gelernt. Deutsch ist wirklich eine schwere Sprache. Aber erst der Dialekt. Oi,oi“, lacht sie, und schüttelt den Kopf. Nach der bestandenen Prüfung wollte sie so schnell wie möglich arbeiten. Mit ihrer großen Berufserfahrung in der Logistik und beim Zoll suchte sie nach etwas entsprechendem. Doch zunächst kamen nur Absagen. Häufig mit der Begründung: überqualifiziert. „Das war eine interessante Erfahrung “, sagt sie diplomatisch. Deutschland sei eben anders. Sie suchte weiter: im Internet, recherchierte, bekam wichtige Hilfe beim Jobcenter in Lörrach. Nach fünf Monaten schließlich klappte es bei Acito Logistik in Haltingen. Und wieder musste sie dazu lernen: diesmal Fachbegriffe.

Aufstehen 4.30 Uhr, Vollzeit

Und ihr Alltag? Bis vor kurzem hatte sie kein Auto. Das hieß: Aufstehen um 4.30 Uhr. Kinder, Haushalt, mit dem Zug zur Arbeit, Vollzeit. „Mein Leben ist total durchgetaktet.“ Erleichterung bringt seit kurzem ein kleines Auto, das viel Zeitersparnis bringt. Für Treffen mit Freunden bleibt kaum Zeit. Vor ihrem Job organisierte sie noch Hilfstransporte in die Ukraine.

Doch dafür fehle ihr im Moment die Zeit. Nur der Freitagabend gehört den Kindern. Dann spielen sie, quatschen, diskutieren, chatten mit dem Ehemann und Vater. Dazu findet sie beim Yoga innere Ruhe.

Die Söhne wollen bleiben

Die Jungs wollen nicht zurück sagt sie, sie lieben ihre Schule, ihre Freunde. Der Älteste möchte in Heidelberg studieren, will am liebsten Diplomat werden. Und auch Nataliia will ihren Weg weitergehen. Ihre Zukunft sieht sie hier. Negative Erfahrungen hat sie kaum gemacht. Sie mag ihre „tolle Kollegen“. Die Bürokratie – naja, „aber dafür funktioniert hier alles“, so ihr Urteil. Und wieder fällt dieser Satz: „Ich schaffe das! Und die Ukraine auch.“

Auf einen Blick

Im Landkreis Lörrach

mit Großen Kreisstädten gibt das Migrationsdashboard des BAMF für den Stichtag 28. Februar eine Zahl von 3 820 Personen aus der Ukraine an. Von 1741 gemeldeten erwerbsfähigen Personen mit Staatsangehörigkeit Ukraine sind 626 Männer und 1 115 Frauen – arbeitslos gemeldet sind 652 Personen. Sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren im September 2024 insgesamt 752 Personen.

In einer GU

wurden durch den Landkreis im Jahr 2022 insgesamt 1265, 2023 insgesamt 832, 2024 insgesamt 351 und von Januar bis März 2025 insgesamt 75 Ukrainer aufgenommen. Die höchsten Zugänge Geflüchteter aus der Ukraine erfolgten im März und April 2022 mit 239 beziehungsweise 327 Personen.