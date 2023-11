Kreis Lörrach: Einen Beitrag zum Artenschutz leisten

Zufrieden mit dem Ergebnis der Treibjagd war auch Revierleiter Ingo Rothe von ForstBW, verantwortlich für das Jagdrevier und den Staatswald am Hollwanger Hof. Er sagte, man sei grundsätzlich auf Sauen, Rehwild und Fuchs gegangen. Rothe zeigte sich zufrieden mit der Ausbeute der Dinkelbergjagd an der in seinem Revier auf 270 Hektar Waldfläche 35 Jäger, darunter zwei Jägerinnen und eine Vielzahl an Hunden, teilnahmen.

Alle Verantwortlichen bestätigten derweil die Bedeutung der alljährlich stattfindenden Dinkelbergjagd, die unter anderem dazu dient, die Afrikanische Schweinepest zu verhindern, die im vergangenen Jahr nach Auskunft von Müller auch nördlich von Freiburg aufgetreten ist.

Verbiss an Bäumen

Darüber hinaus würde die regelmäßige Bejagung der Reviere auch der Verhinderung von Krankheiten unter den Wildtieren dienen, auch deshalb seien sie essenziell wichtig. Die vielen Schäden, die die Landwirtschaft in ihren Feldern und Wiesen durch Wildschweine beklagt sowie der Verbiss an Bäumen durch das Rehwild seien weitere Gründe, um an einer regelmäßigen Bejagung festzuhalten.