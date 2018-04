Kreis Lörrach Einfach mal weg

Ein Jahr im Ausland leben ist für viele junge Menschen ein Traum. Ob in Kanada, Australien, Neuseeland oder den USA, die Türen stehen einem offen. Bei einem Austausch lernt man automatisch, selbstständig zu werden, und das Englisch verbessert sich deutlich, lautet das Resumée von Franziska Messerer aus Lörrach, die ein halbes Jahr in Neuseeland verbracht hat.

Am heutigen Donnerstag, 26. April, findet die Messe „Insiderfair“ im Alten Wasserwerk Lörrach statt. Dort kann man sich über Möglichkeiten zum Auslandsaufenthalt informieren. Das Besondere an dieser Messe: Mehr als 20 eigens angereiste Schulvertreter, Rektoren, Lehrer und Distriktvertreter aus den USA, Kanada, Aus­tralien, Neuseeland sowie England stellen ihre Schule, ihr Schulsystem und ihr Land vor.

Viele ehemalige Austauschschüler sind vor Ort, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Interessierte können sich also unbegrenzt über das dortigen Schulsysteme und die verschiedene Schulangebote informieren. Von verschiedensten Sportangeboten wie Surfen oder Rugby, über Theatergruppen zu Kunstgruppen findet sich alles. Für alle, die etwas über das Ausland erfahren wollen. ist das die Gelegenheit, findet Messerer und sagt: „Ich bin sechzehn Jahre alt und Schülerin am Hebel-Gymnasium in Lörrach. Im Jahr 2015 besuchte ich die ,Insiderfair’ in der Nähe von Stuttgart, da ich noch nicht das Glück hatte, dass die Messe nach Lörrach kam. Ich fand es super spannend, mit verschiedensten Leuten ins Gespräch zu kommen, und es half mir unfassbar, meinen Wunsch zu verwirklichen. So lernte ich unter anderem die Direktorin des Waihi-College auf der neuseeländischen Nord Insel kennen. Es war so toll schon persönlich den ersten Kontakt herstellen zu können. Letzlich entschied ich mich für einen Auslandsaufenthalt in Neuseeland am Waihi College und die Detailplanung begann.“

Im Januar 2017 ging es los. Ein halbes Jahr lebte sie in Neuseeland und wäre noch gerne viel länger geblieben. Viel zu schnell sei die Zeit am Waihi College vorbeigegangen. „Besonders gefiel mir das breite Fächerangebot, welches für Neuseeland jedoch normal ist. Ich belegte Fächer wie Outdoor Education (Surfen, Kajaken, Mountainbiken und vieles mehr), Hauswirtschaft oder Fotografie ,und es standen noch viele andere Fächer zur Auswahl“, sagt die 16-Jährige. Wie viele andere Schulen besitzt das Waihi College zudem einen eigenen „Farm Ground“. Auf diesem befindet sich eine Kiwi Plantage, Gewächshäuser, eigene Kühe, Bienenvölker oder auch eine eigene Mountainbike-Strecke. Für das Fach Mediendesign gibt es sogar einen eigenen 3D-Drucker.

„Neben der Schule war ich vor allem sportlich aktiv, und mir standen auch dort alle Möglichkeiten offen. So machte ich zum Beispiel dreimal die Woche Cheerleading. Ganz am Ende meines Austauschs konnte ich sogar mit meinem Team an einem Wettkampf in Auckland teilnehmen und dort den ersten Preis gewinnen. Außerdem spielte ich Rugby, was in Neuseeland natürlich dazu gehört, und zusätzlich zweimal die Woche Netball, eine dort typische Ballsportart. Neben der Schule ging ich noch jede Woche mit den anderen Internationals zum Surfen oder auch oft mit meinem Gastbruder“, erzählt sie. Das Meer und der Strand seien die beiden Dinge, die sie am meisten vermisse.

„Ich hatte in den sechs Monaten einfach unfassbar viele und vor allem tolle Erlebnisse. Das liegt einfach an diesem wunderschönen Land mit den offensten Menschen, die man sich vorstellen kann. Ich habe viele neue Freundschaften geknüpft und mich in meiner Zeit in Neuseeland eindeutig verändert. Ich wurde selbstbewusster, offener und spontaner. Das habe ich auch von meiner Familie und meinen Freunden in Deutschland schon zu hören bekommen“, berichtet die Schülerin.

Sie legt es allen ans Herz die Möglichkeit zu nutzen, als Schüler einen Austausch zu machen, um die Chance zu haben als echter Einheimischer in einer Familie zu leben.

Wer Lust hat mehr zu erfahren, schaut einfach am heutigen Donnerstag, 26. April, zwischen 17.30 und 21 Uhr im alten Wasserwerk Lörrach vorbei. Auch Franziska wird vor vor Ort sein. Sie freut sich darauf, die Fragen der Besucher zu beantworten.