Kreis Lörrach „Einfach rausgehen und Spaß haben“

Wie schwer ist es Ihnen gefallen, 111 bemerkenswerte Orte im Südschwarzwald zu finden?

Dorweiler: Gar nicht. Wir hatten bei unserem ersten Reiseführer vor zehn Jahren schon das Problem, dass wir zu viele Orte und zu wenig Buch für den gesamten Schwarzwald zur Verfügung hatten.

Wie haben Sie Ihre Auswahl getroffen?

Dorweiler: Wichtig fanden wir einen guten Mix aus touristischen und weniger bekannten Orten. Und wir wollten eine breite Themenpalette abbilden, von sakraler Kunst über Eichhörnchenwald, Johann Peter Hebel, den höchsten Baum Deutschlands bis hin zum Müllmuseum. Es ist für Jeden was dabei.

Sie beide sind ja im Taunus beziehungsweise Ruhrgebiet geboren. Hat man als „Außenstehender“ einen anderen Blickwinkel auf den Schwarzwald?

Gierok: Absolut. Als wir herzogen, kamen wir aus dem Staunen über die schöne Landschaft nicht heraus. Berge im Ruhrgebiet sind meist aufgeschüttete Halden. Da macht der Schwarzwald schon was her. Für die Badener ist die schöne Umgebung ja normal, aber sie haben sich dann doch immer gefreut, wenn wir so begeistert waren.

Böse Zungen behaupten, dass sich manch einer auf Mallorca besser auskennt als vor der eigenen Haustür. Ist da was dran?

Gierok: Ganz ehrlich, wir hätten uns auch nicht immer einfach so aufgemacht, um all diese Orte zu erkunden. Dagegen steht oft die Bequemlichkeit. Mit unserem Buch geht beides: Erst mal die Geschichten auf der Couch lesen und dann raus und selber Spaß haben. Wir hoffen, mit unserem Buch viel Entdecker-Laune zu verbreiten.

Wie würden Sie jemanden dazu ermuntern, die nähere Umgebung zu erkunden?

Dorweiler: Am besten ist einfach rausgehen und loslaufen. Tolle Erlebnisse finden sich überall! Wer es nicht ganz so spontan mag, der kann sich von unserem Buch inspirieren lassen. Es gibt immer eine Anfahrtsbeschreibung und Tipps in der Nähe.

Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, Sie haben bei Ihrer Recherche Höhen (Hochblauen) und Tiefen (Erdmannshöhle) erlebt.

Gierok: Also in die Erdmannshöhle habe ich meinen Mann reingeschickt, da ist er mutiger. Und er ist auch bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Blauen ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ich bin mehr für die gemütlichen und kulturellen Dinge zu haben. (lacht).

Dorweiler: Die Höhen und Tiefen beziehen sich aber nicht nur auf die Orte, sondern auch auf die Produktion des Buchs. Denn es ist während der Corona-Krise entstanden. Zum Glück hatten wir die meisten Orte schon im Kasten, als es losging, aber Vieles stand für Sommer 2020 noch auf dem Programm. Aber dann wurde ja alles anders als gedacht. Plötzlich konnte man nicht mehr einfach überall hin. Das hat auch noch zu spontanen Änderungen im Buch geführt.

Die Orte scheinen wie geschaffen für Tagesausflüge. Hatten Sie das bei der Konzeption im Hinterkopf?

Gierok: Ja, so geht Urlaub zuhause. Wichtig war uns auch, dass viele Tipps nicht mit Kosten verbunden und grade deshalb auch als klasse Ausflüge für die ganze Familie geeignet sind.

Was hat Ihnen persönlich bei dem Buch am meisten Spaß gemacht?

Gierok: Viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel auf dem Belchen wirklich einen Badischen Riesenregenwurm zu Gesicht zu bekommen. An dem geheimen Pilzplatz hatte ich meine diebische Freude. Toll war es auch, aus der Gondel der Schauinslandbahn den Ausblick zu genießen. Überhaupt: Es gibt in dieser Landschaft überall so wunderschöne Ausblicke.

Dorweiler: Ich war besonders von der Aussicht über den Südschwarzwald von der höchsten Aussichtsplattform Deutschlands aus fasziniert, die sich auf dem Fahrstuhl-Testturm in Rottweil befindet. Ein anderer meiner Lieblingsorte ist ganz in der Nähe: Die Kalendersteine in Endenburg sind aufsehenerregend und vermitteln eine tiefe Ruhe. Das ist noch ein echter Geheimtipp.

Auf dem Titelbild lacht einem eine Schwarzwälder Kirschtorte an. Vermissen Sie die in Ihrer neuen Heimat?

Gierok: Zum Glück kann ich die mittlerweile selber recht gut backen! So lecker! Dazu wird es auch noch einen Backwettbewerb auf unserer Facebook-Seite geben. Mal schauen, wer das beste Rezept für die Torte hat oder uns sogar eine Geheimzutat verrät.

Dorweiler: Steinen und das Wiesental fehlen uns schon ein bisschen, das kann man wohl sagen. Immerhin war es fast 20 Jahre lang unsere Wahlheimat. Aber wir schauen ja immer mal wieder vorbei und halten uns auf dem Laufenden.

Haben Sie bereits ein neues Projekt in Arbeit?

Dorweiler: Ja, mein fünfter historischer Roman bei Lübbe heißt „Die Uhrmacher der Königin“. Er zeigt die Welt der einfachen Leute im Südschwarzwald Anfang des 19. Jahrhunderts. Für meine Helden könnte der Kontrast zum Leben am Hof der englischen Königin Victoria nicht größer sein. Und natürlich wird es wieder richtig spannend! Das Buch erscheint im kommenden Januar. Da es schon fertig geschrieben ist, habe ich mich gleich daran gemacht, die nächsten Ideen zu sammeln und die Themen erst mal grob anzurecherchieren.

Eine letzte Frage: Das Buch „111 Orte zum Vergessen“ werden Sie aber nicht schreiben.

Gierok: Das ist doch eine Spitzen-Idee! Die Texte werden dann auch nicht so aufwändig wie unsere jetzigen: „Fahren Sie da bloß nicht hin“ (beide lachen).