Kreis Lörrach Einheitlich und schnell kommunizieren

Kreis Lörrach (boz). Enttäuscht über den herrschenden Impfstoffmangel in den landesweiten Kreisimpfzentren (KIZ), die morgen in Betrieb gehen, haben sich Finanzdezernent Alexander Willi sowie Landrätin Marion Dammann geäußert: „Dass wir anstatt der möglichen 5250 Impfungen pro Woche nur 150 durchführen können, ist dem Bürger sehr schwer zu vermitteln“, monierte Willi während der virtuellen Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag. Erst am Montag sei vom Landessozialministerium final bekanntgegeben worden, wie viele Impfdosen und somit auch Impftermine für das Lörracher KIZ zur Verfügung stünden. „Das Sozialministerium hat uns zudem angewiesen, die verfügbaren Buchungsfenster erst kurz vor dem offiziellen Start der Terminvergabe am 19. Januar in das bundesweite IT-System einzutragen.“