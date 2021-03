Kreis Lörrach Einig im Ruf nach starker Region

Für den Mittelstand

Den Mittelstand stärken und seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern, bezeichnete Katrin Kim Karcher als einen ihrer Schwerpunkte. „Wir müssen Freiräume für Wachstum und Innovationen schaffen und uns für gute, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen einsetzen.“ Nur ein starker Mittelstand sichere Arbeitsplätze und Wohlstand. Wichtig, so Karcher, seien die Energiewende sowie die Entwicklung von Zukunftstechnologien in Deutschland – „und möglichst weit darüber hinaus“. Im Mittelpunkt stehe die Aufgabe, Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit in Einklang zu bringen.

In der Digitalisierung sieht die Bewerberin ein zentrales Zukunftsthema. Regionale Schwerpunkte bilden aus ihrer Sicht der zügige Weiterbau der Hochrheinautobahn A 98, die Realisierung eines „Wasserstoff-Valley am Hochrhein“, Tourismusförderung und grenzüberschreitende Kooperation.

„Für moderne CDU“

„Ich stehe für eine moderne CDU mit einem festen christlichen Wertefundament, das von Empathie, Ehrlichkeit und einem sozialen Miteinander getragen wird“, erklärte Diana Stöcker. Die Region brauche auch in Zukunft eine „kämpferische und kommunikative Präsenz“ im Bundestag.

Als Abgeordnete werde sie sich für eine starke Innovations-, Technologie und Bildungsregion einsetzen. Sie werde die Unternehmen bei ihrer wirtschaftlichen Weiterentwicklung und der Rekrutierung von Fachkräften unterstützen. Eintreten wolle sie auch für passende medizinische und pflegerische Versorgung sowie die Förderung der Landwirtschaft, des Umwelt-, Landschafts- und Klimaschutzes – „weil unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen eine attraktive Lebensgrundlage brauchen.“

Zentrale Aufgaben in der Region seien der Ausbau der A98, die Reaktivierung der Kandertalbahn und die Verbesserung des den Landkreis übergreifenden Busverkehrs im Markgräflerland und im Schwarzwald. Bei der Planung von Verkehrswegen müsse die steigende Zahl an E-Bikes berücksichtigt werden.

„Mann der Wirtschaft“

„Ich sehe mich als Mann der Wirtschaft“, unterstrich Martin Uhl in seiner Präsentation. Er sei ein bodenständiger Politiker mit solider Verankerung in der Region.

Als „Frage des Überlebens“ bezeichnete der promovierte Jurist aus dem Breisgau den Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie. Er sei in seinem Denken und Handeln „nah dran an den Menschen im Schwarzwald, am Hochrhein und im Markgräflerland“. Unter anderem plädierte Uhl für die Wiederbelebung der Kandertalbahn, den Ausbau der digitalen Infrastruktur und der konsequenten Nutzung des Wasserstoffs.

Uhl wörtlich: „Kurz gesagt geht es mir darum, unser Land wettbewerbsfähig und lebenswert zu halten und gleichzeitig globale Herausforderungen wie Migration und Klimawandel zu bewältigen.“ Der 43-Jährige pries die vielfältige Land- und Forstwirtschaft und die Kooperation mit den europäischen Nachbarn.

Innenstädte beleben

In der Diskussion sprachen sich auf Anfrage einer Rheinfelder Geschäftsfrau alle drei Bewerber für einen Beibehalt des reduzierten Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie aus. Stöcker ergänzte, dass auch der von der Pandemie arg gebeutelte Einzelhandel gestärkt werden müsse. „Das Leben in unseren Innenstädten muss uns am Herzen liegen.“ Skeptisch beurteilten alle Drei den Vorschlag, das Kurzarbeitergeld auf hundert Prozent zu erhöhen. Uhl befürchtet, dies könnte die Solidargemeinschaft überfordern.