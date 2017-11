Kreis Lörrach Eintrittskarten für „Palazzo Colombino“ in Basel zu gewinnen

intrittskarten für „Palazzo Colombino“ in Basel gibt es bei der Riesentombola der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann zu gewinnen. Gestiftet wurde der Preis im Wert von 640 Schweizer Franken von act entertainement in Basel, Partner unserer Benefiz-Zirkusgala „Salto Sociale“.

Aufführungen sind vom 24. November bis Sonntag, 7. Januar, in der Rosentalanlage in Basel. Spielzeiten sind Dienstag bis Samstag um 19.30 Uhr, sonn- und feiertags 18 Uhr, Silvester um 19.30 Uhr, Montag ist spielfrei. Tickets und Infos unter www.palazzocolombino.ch oder www.actnews.ch und an allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner. Foto: zVg

