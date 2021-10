Kreis Lörrach Elektro-Rikscha für mehr Mobilität

Doch der Benefizlauf am Samstag war nur der Auftakt. In dieser Woche können ältere Menschen im Heim des Evangelischen Altenwerks, in den Wohnanlagen am Karl-Herbster- und am Engelsplatz, bei Gevita und in anderen Lörracher Senioreneinrichtungen Benefizrunden für eine Rikscha drehen. Die beteiligten Senioren freuten sich sehr, dass sie Sponsoren gefunden hätten und Teil dieses Projektes seien, sagte Gabriele Schmider, Sozialarbeiterin in der Wohnanlage „Karl-Herbster-Platz“, die alles organisiert.