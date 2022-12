Kreis Lörrach Endlich wieder Weihnachtsmarkt

Anita Indri-Werner: sammelte auf den Wochenmärkten in Weil am Rhein, am Berliner und am Rathausplatz sowie vor unserer Geschäftsstelle in Weil am Rhein insgesamt rund 650 Euro.

Sparkasse Lörrach-Rheinfelden und Volksbank Dreiländereck: Die Banken haben jeweils Überweisungsvordrucke im Wert von 1400 Euro zur Verfügung gestellt.

Rudi Kuppinger: Das Vereinsmitglied sammelte unter anderem in seinem Bekannten- und Freundeskreis rund 1000 Euro für die Hilfsaktion.

Gabriele Schupp: Auch Vereinsmitglied Gabi Schupp war bei Bekannten und Freunden unterwegs und erreichte einen Spendenbetrag von rund 700 Euro.

Andreas Nagy: Der Chef des Lörracher Polizeireviers sammelte bei seinen Kollegen knapp 100 Euro.

Oberrheinisches Sinfonieorchester: Aus dem einmal mehr sehr erfolgreichen Benefizkonzert am 4. Dezember überreichte der Vorsitzende Christian Leccese einen Betrag von 500 Euro an die Hilfsaktion.

Baugenossenschaft Lörrach: Seit vielen Jahren unterstützte auch die Baugenossenschaft die Hilfsaktion wieder mit 500 Euro.

Kevin Pabst: Aus dem Erlös des Konzerts mit dem Titel „Weltstar Paul Potts & Friends“ spendete der erfolgreiche Wittlinger Trompeter 525 Euro an die Aktion „Leser helfen“.

Siegfried Burkart: Aus seinem Bildvortrag „Mit dem Rad ans Nordkap“ bei den Herbstzeitlosen überreichte der Geschäftsführer von Optik Burkart 350 Euro.

Theater miniMix: Aus der erfolgreichen Spielzeit 2022 spendete die Theatergruppe mit Vorsitzendem Michael Wüst aus den Einnahmen 300 Euro an die Hilfsaktion.

Anwaltsverein: Langjährige Treue hält auch der Anwaltsverein Lörrach und übergab 500 Euro an „Leser helfen“.

Weihnachtsmarkt: Endlich konnte der Weihnachtsmarkt wieder stattfinden und die Hilfsaktion war mit i einer Weihnachtshütte und Glühwein am Hebelpark vertreten. Viele ehrenamtliche Helfer haben sich mit Herzblut um die Bewirtung der Gäste gekümmert: Lenar Minubai, Bärbel Jung, Annemarie Kuppinger, Robert Merle, Simone Wansor, Simone Rotzler, Dirk Gräter, Stefan Heinz, Elisa Riese, Aline Boos, Marion Jürgens, Marianne Grießhaber, Niklas Guldenschuh, Thomas Kulla, Carola Behringer, Christiane Wagener, Gabi Lingg, Renate Pflugmann, Ulrike Glunk und Margrit Kirsch.

Viele ehrenamtliche Unterstützer der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ haben in diesem Jahr wieder zum Erfolg beigetragen, in dem sie fleißig Spenden sammelten. Wir bedanken uns bei Marion Dammann (Landrätin und Schirmherrin der Aktion), Jörg Lutz (Oberbürgermeister der Stadt Lörrach), Monika Neuhöfer-Avdic (Bürgermeisterin der Stadt Lörrach), Jonas Hoffmann (Landtagsabgeordneter), Diana Stöcker und Christoph Hoffmann (Bundestagsabgeordnete), Günter Schlecht und Horst Simon (Ortsvorsteher), Anita Indri-Werner, Klaus Breitenfeld, Monika Grimmer, Rudi Kuppinger, Gabriele Schupp, Andreas Nagy, Bernhard Eggs, Ulrich Heuer, Peter Blubacher, Chris Kiefer und Sohn Bastian, Margarete Kurfeß, Hubert Bernnat, Susanne und Norbert Uttner, Christine Spiller, Daniela Kientzel, Elke Geyer, Marco Fraune (Vorsitzender der Hilfsaktion), Marianne Waßmer, Silvia Frank, Thomas Ksiazczyk, Dennie Wetzel, Eva Smith, Gudrun Schemel, Dagmar Stettner, Hanspeter Pichlhöfer, Jörg Breiholz, Sonja Steiger, Veit Biersack, Elke Wodrich, Peter Huber, Volker Hentschel, Daniela und Andreas Seiter, Karin Racke und Petra Höfler.