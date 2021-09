Kreis Lörrach Endspurt ums Bundestagsmandat

Zwölf Jahre lang hatte CDU-Bundestagsabgeordneter Armin Schuster das Direktmandat inne, bevor er vergangenen November an die Spitze des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe berufen wurde. In seine Fußstapfen will Rheinfeldens Bürgermeisterin Diana Stöcker (CDU) treten. In Berlin bleiben wollen auch FDP-Bundestagsabgeordneter Christoph Hoffmann und Gerhard Zickenheiner, der Anfang 2019 als Nachrücker für die Grünen in den Bundestag einzog. Chancen erhofft sich auch SPD-Kandidat Takis Mehmet Ali, wenn die Karten am 26. September neu gemischt werden. Zur Erinnerung: Bei den drei Wahlen vor Schuster hatte Marion Caspers-Merk die Mehrheit der Stimmen und somit das Direktmandat für die Sozialdemokraten geholt.