Kreis Lörrach: Entdecken und genießen auf den Märkten

Dann verwandeln sich die Marktplätze der teilnehmenden Orte regelmäßig in lebendige Treffpunkte für Liebhaber regionaler Produkte, traditioneller Handwerkskunst und Südschwarzwälder Kultur, wie die Organisatoren mitteilen Die Saison beginnt am 4. Mai in Badenweiler und endet am 12. Oktober mit gleich zwei Märkten in Bad Dürrheim und Steinen. Eine Besonderheit ist der zweitägige Markt in Bernau am 16. und 17. August.

Die Naturpark-Märkte stehen seit vielen Jahren für Qualität, Regionalität und gelebtes Brauchtum, heißt es weiter. Besucher können sich direkt bei den Erzeugern über die Herkunft und Herstellung der angebotenen Produkte informieren – von frischem Käse über handgemachte Seifen bis hin zu saisonalem Obst und Gemüse. Gleichzeitig werde deutlich, wie wichtig nachhaltige Landwirtschaft und regionale Wertschöpfung für den Erhalt der einzigartigen Kulturlandschaft im Südschwarzwald sind.