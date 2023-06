Kreis Lörrach Entspannung ist die beste Medizin

Tipp des Experten

Viele Patienten bringen die frühen Symptome nicht mit ihrer Migräne in Verbindung, weil ihr Kopf noch nicht wehtut. Es kann allerdings hilfreich sein, wenn man die frühen Anzeichen erkennt, um besser auf die Attacke vorbereitet zu sein.

Es gibt Betroffene, die ihre Anfälle genau voraussagen können und die Behandlung entsprechend einleiten. Tipp eines Experten: „Führen Sie ein Kopfschmerztagebuch und notieren Sie Trigger und Prodrom-Symptome. Schmerzmittel sollten Sie in der Früh- und auch in der Auraphase noch nicht nehmen. Mediziner raten zwar zu einer möglichst frühen Einnahme, aber erst zu Beginn der Kopfschmerzphase.“

Verhalten im Notfall

Typisch für Migräne sind mäßige bis starke Kopfschmerzen, oft auf einer Seite des Kopfes. Meist werden sie als pulsierend, pochend oder hämmernd empfunden. Oft verstärken sie sich bei körperlicher Aktivität, manchmal schon bei kleinen Bewegungen. Die Kopfschmerzen können mit Übelkeit und Erbrechen verbunden sein.

Hält eine Migräne-Attacke länger als 72 Stunden an und kommen weitere Beschwerden wie Erbrechen und Übelkeit hinzu, so handelt es sich womöglich um einen „status migraenosus“, einen Notfall. In diesem Fall sollte man in eine Notfallambulanz fahren oder zumindest den Notruf wählen. Arzt und Patient werden gegebenenfalls gemeinsam entscheiden, welches Medikament zur Migräne-Vorbeugung am sinnvollsten ist. Entscheidende Kriterien sind dabei unter anderem die Wirksamkeit verschiedener Wirkstoffe, die möglichen Nebenwirkungen sowie individuelle Faktoren wie Häufigkeit der Migräne-Attacken, eventuelle Begleiterkrankungen und die persönlichen Lebensumstände (zum Beispiel Arbeit im Schichtdienst).

Sport wird empfohlen

Im Zusammenhang mit der Migräne-Prophylaxe werden oftmals auch pflanzliche Präparate genannt, beispielsweise mit Pestwurz oder Mutterkraut. Ein bestimmter Extrakt aus der Pestwurz (Petasites hybridus) hat sich in zwei Studien als vorbeugend gegen Migräne-Attacken erwiesen.

In ganz seltenen Fällen verursacht er aber schwere Störungen der Leberfunktion. Präparate mit Pestwurzextrakt zur Migräne-Prophylaxe sind in Deutschland und Österreich mittlerweile nicht mehr als Arzneimittel erhältlich - teils aber als Nahrungsergänzungsmittel.

Betroffene sollten in jedem Fall in einem möglichst regelmäßigen Tagesrhythmus leben, sich gleichmäßig ernähren, Pausen machen, Arbeit und Freizeit gut ausbalancieren und Entspannungsverfahren anwenden. Außerdem fördert regelmäßig betriebener Ausdauersport wie Schwimmen, Radfahren oder Wandern die „Entspannung“ des Gehirns.