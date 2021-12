Anzeige Erben und Vererben

Was sich in der Theorie einfach und unproblematisch anhört, ist in der Praxis oftmals ein hoch komplexer und sehr umstrittener Vorgang. Nicht immer herrscht nämlich unter den Beteiligten Einigkeit in der Frage, wer denn nun nach dem Eintritt des Erbfalls die Erbenstellung einnehmen darf.

So können sich die Nachkommen im Einzelfall zum Beispiel jahrelang über die konkrete Auslegung eines vom Erblasser hinterlassenen Testaments streiten. Ebenso kommt es immer wieder vor, dass Testamente nach dem Erbfall einfach verschwinden oder ein aufgefundenes Testament mit dem Argument angegriffen wird, dass der Erblasser dieses im Zustand der Testierunfähigkeit errichtet habe.

Auch im Fall der gesetzlichen Erbfolge kann gestritten werden. So kann im Falle der gesetzlichen Erbfolge immer die Frage der Abstammung problematisiert werden. Gesetzlicher Erbe kann nur derjenige werden, der mit dem Erblasser verwandt ist. Wird im Erbfall das Verwandtschaftsverhältnis eines potenziellen Erben zum Erblasser bestritten, muss im Zweifel der Nachweis geführt werden.

In aller Regel werden nach einem Erbfall Streitfragen rund um das Erbrecht im Rahmen eines Verfahrens auf Erteilung eines Erbscheins geklärt. Ein Erbschein ist eine vom Nachlassgericht auf Antrag des Erben ausgestellte Urkunde, die das Erbrecht des Antragstellers bezeugt. Er gilt in Deutschland als amtliches Zeugnis in Form einer öffentlichen Urkunde, die für den Rechtsverkehr feststellt, wer Erbe ist und welchen Verfügungsbeschränkungen dieser unterliegt.