Kreis Lörrach: Erdbeeren mögen T-Shirt-Wetter

Der Fischinger Hof kann sich dabei auf ein festes Team von Saisonarbeitern aus Rumänien und Polen verlassen. Die Chefin der Truppe sei nun im 18. Jahr dabei, sagt Denzer. In den warmen Sommermonaten können die Erntehelfer die roten Früchte bequem an 1,20 Meter hohen Tischen pflücken. Im Frühjahr ist dies aufgrund der Witterung noch keine Option.

Doch die Arbeitsstunden kosten Geld. Hinzu kommen gestiegene Preise für Strom und Materialien. Da bleibe es nicht aus, dass auch die Erdbeere teurer werde, erklärt Susanne Denzer beinahe entschuldigend. Die Mengen werden nun allmählich ansteigen. Der Erntepeak sei normalerweise Mitte Mai. Vertrieben werden die Fischinger Erdbeeren hauptsächlich in der Direktvermarktung auf diversen Wochenmärkten in der Region, im eigenen Hofladen und beim Rewe-Markt in Weil am Rhein-Haltingen. Haben die Denzers schon einmal über Angebote für Selbstpflücker nachgedacht? „Wir überlegen, dafür spezielle Sonderflächen auszuweisen“, sagt die keineswegs abgeneigte Chefin. Dies jedoch erfordere auch eine gewisse Betreuung.

Viele zahlen nicht mehr

Das bestätigt Klaus Nasilowski, Obst- und Gartenbauberater beim Landratsamt Lörrach. Nach einer Hochzeit in den 1990er-Jahren sei das Selbstpflücken nicht mehr ganz so populär, hat er festgestellt. Das liege auch daran, dass die Selbstpflücker früher respektvoller vorgegangen seien.