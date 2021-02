Kreis Lörrach Erleichtert, dass man nun drankam

Elf Bewohner starben

54 Bewohner und 17 Mitarbeiter hatten sich während der zweiten Welle durch einen Ausbruch im Heim infiziert. Elf Bewohner überlebten den Kampf mit der Lungenkrankheit nicht. Das jüngste Opfer war erst Mitte 60. Derzeit befänden sich eine Bewohnerin in Quarantäne sowie eine Mitarbeiterin als Verdachtsfall zuhause, berichtet Schreiner. Für die Verstorbenen hat das MPH eine Gedenkecke mit Lichtern und den Namen der Personen im Foyer eingerichtet: „Es braucht einen Platz, an dem wir um sie trauern können“, meint der Heimleiter. Zur Vermeidung weiterer Ausbrüche würden 900 Antigen-Schnelltests in der Woche an den Bewohnern, Mitarbeitern und allen externen Besuchern vom MPH-Leitungsteam und den Pflegefachkräften durchgeführt werden.

Um gut 15 Uhr sind dann alle durch mit den Impfungen. Erleichterung unter den Teilnehmern der Impf-Aktion sowie den frisch Geimpften macht sich breit. Damian Wagener vom Pflegecontrolling der Einrichtung, der am Aufbau und Organisation der Impfaktion wesentlich beteiligt war, sagt. „Wir sind erleichtert, dass wir alle Teilnehmer zügig und reibungslos durchimpfen konnten“, erklärt er stolz. Auch wenn bis zum 23. März laut Landratsamt alle 27 stationären Einrichtungen des Landkreises von den Mobilen Impfteams aus Lörrach und Freiburg die Erst- und Zweitdosis erhalten haben sollen, würden Maske, Distanzhalten und Händedesinfektion das A und O in der Einrichtung bleiben. Das gelte für Geimpfte und Ungeimpfte.

In sieben Heimen seien bereits 720 Bewohner und Mitarbeiter mit der Erstdosis geimpft worden, erklärt Susann Franke, die zusammen mit Daniel Dröschel im Landratsamt die Einsätze des Lörracher Mobilen Impfteams koordiniert. Im Vorfeld musste viel bürokratischer Aufwand gestemmt werden. Zu den Dokumenten, welche die Impfanwärter sowie teilweise deren rechtlicher Beistand ausfüllen mussten, gehörten ein Datenschutzblatt, eine Einverständniserklärung und ein Gesundheitsfragebogen, um etwaige Allergien und Unverträglichkeiten anzeigen zu können.

Klar sei, wer in Zukunft neu in stationäre Pflegeeinrichtungen des Landkreises einzieht und noch keine Impfung bekommen habe, solle punktuell nacherfasst werden. Somit solle gewährleistet werden, dass jeder Berechtigte, der sich impfen lassen wolle, die nötigen Termine bekomme. Auch sollen die aufgebauten Strukturen für die nächsten Impfberechtigten beibehalten werden. „Wir warten auf die nächsten Vorgaben des Landes für die Impfreihenfolge“, so Franke. Denkbar wären dann Einsätze in den betreuten Wohneinrichtungen für Senioren.“