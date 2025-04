Zöllner des Hauptzollamts Lörrach haben am 9. April zwei Nagelstudios im Landkreis Lörrach überprüft. Die Beamten mussten gegen zwei von insgesamt neun angetroffene Angestellte sowie in einem Fall gegen den Geschäftsführer Verfahren einleiten. In einem Studio konnte eine dort beschäftigte Vietnamesin keinen Aufenthaltstitel vorweisen. Gegen sie wurde deshalb wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts ein Strafverfahren eingeleitet, gegen ihren Arbeitgeber gleichzeitig eines wegen einer möglichen Beihilfe hierzu, wie das Hauptzollamt am Donnerstag mitteilte. Im selben Studio konnten laut Mitteilung vier weitere anwesende vietnamesische Staatsangehörige ebenfalls keinen Aufenthaltstitel für Deutschland vorweisen. Da ihnen im Zeitpunkt der Prüfung jedoch keine Arbeitstätigkeit nachgewiesen werden konnte, wurden sie zunächst wegen des Verdachts eines illegalen Aufenthalts in Deutschland dem zuständigen Polizeirevier übergeben. In einem weiteren Salon überprüften die Zöllner einen Vietnamesen, welcher zwar im Besitz eines Aufenthaltstitels für Deutschland war, dieser ihn jedoch nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt hätte, geht aus dem Bericht des Hauptzollamts hervor. Wegen dieses mutmaßlichen Verstoßes, welcher eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wurde gegen den Mann ein Bußgeldverfahren eingeleitet.