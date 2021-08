Kreis Lörrach Erst ein Pieks, dann die Wurst

Samstag, 14. August, in Kandern von 9 bis 13 Uhr, im Papierweg 2 (alle Impfstoffe verfügbar) Montag, 16. August, in Grenzach-Wyhlen von 9 bis 13 Uhr, am Evangelischen Gemeindehaus, Hauptstraße 32 (alle Impfstoffe) Freitag, 20. August, 14 bis 18 Uhr Impfaktionen Hiebermarkt Schopfheim Samstag, 21. August, Baumarkt Hornbach zwischen Binzen und Weil-Haltingen von 9 bis 13 Uhr (alle Impfstoffe verfügbar, zusätzlich gibt es eine kostenlose Bratwurst für jeden Geimpften) Sonntag, 22. August, im Kleinen Wiesental von 9 bis 14.30 Uhr, in der Landstraße 2 (alle Impfstoffe) Montag, 23. August, Gemeindeverband Vorderes Kandertal in Binzen von 9 bis 14.30 Uhr, in der Schulstraße 9 (alle Impfstoffe) Mittwoch, 25. August, in Weil am Rhein-Friedlingen von 9 bis 13 Uhr, auf dem Hüninger Platz (alle Impfstoffe) Freitag, 27. August, 14 bis 18 Uhr Impfaktionen Hiebermarkt Weil am Rhein Samstag, 28. August, zwischen Binzen und Weil-Haltingen von 9 bis 13 Uhr beim Baumarkt Hornbach (alle Impfstoffe verfügbar, zusätzlich gibt es eine kostenlose Bratwurst) Mittwoch, 22. September, in Weil am Rhein-Friedlingen von 9 bis 13 Uhr auf dem Hüninger Platz (alle Impfstoffe).

Geimpft werden alle interessierten Personen ab zwölf Jahren (Personen unter 18 Jahren mit Biontech, unter 16-Jährige nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person).

Benötigt wird ein Identitätsnachweis wie Personalausweis oder Führerschein und optimalerweise die Krankenkassenkarte. Der Impfpass kann optional mitgebracht werden. Alternativ werden Impfbescheinigungen vor Ort ausgestellt, heißt es weiter.

Das KIZ hat seine Öffnungszeiten angepasst und ist nun täglich zwischen 9.45 und 20.45 Uhr geöffnet. Personen, die bereits einen Termin für den Zeitraum vor 9.45 Uhr gebucht haben, werden gebeten, am entsprechenden Tag zwischen 10 und 19 Uhr ins KIZ zu kommen. Nicht betroffen von den neuen Öffnungszeiten sind die Impftermine für Kinder und Jugendliche, die montags bereits ab 8 Uhr geimpft werden. Diese Termine bleiben unverändert bestehen, schreibt das Landratsamt.

Zudem stehen neue Kinderimpftermine (für Kinder ab zwölf Jahren) bis zum 6. September zur Verfügung. Gebucht werden können diese unter www.kiz-loerrach.de/termin-buchen.

Auf dieser Seite können auch alle anderen Impfungen gebucht werden: Einzeltermine für den Impfstoff Johnson & Johnson, Erst- und Zweittermine sowie auch nur Zweittermine. Termine stehen hier bis zur geplanten Schließung des Kreisimpfzentrums Lörrach Ende September zur Verfügung, heißt es abschließend.