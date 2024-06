Kreis Lörrach: Erste Wolfssichtung im Röttlerwald

Identität ist noch unklar

Vermutlich handelt es sich um den seit einiger Zeit im Landkreis nachgewiesenen Wolfsrüden GW4070m, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Kürzlich wurde auch in Marzell ein Wolf von einer Wildtierkamera fotografiert. Eine abschließende Klärung, ob es sich jeweils um dasselbe Tier handelt, sei allerdings nur über einen Abgleich von genetischem Material möglich. Solche genetischen Spuren können beispielsweise oftmals an Wolfsrissen nachgewiesen werden. In solchen Fällen nimmt die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg entsprechende Bestimmungen vor.

Wildtierbeauftragte ab Juli

Das Umweltministerium kommuniziert diesen Nachweis gemeinsam mit weiteren Nachweisen aus den Fördergebieten routinemäßig mit der monatlichen Auflistung über das Infomail Wolfsmonitoring (https://umweltportal.baden-wuerttemberg.de/wolfsmonitoring). Alle eindeutigen Wolfsnachweise für Baden-Württemberg sind zusätzlich auf der Internetseite des Umweltministeriums einsehbar.