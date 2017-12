Kreis Lörrach „Es hat ja schon was Traditionelles“ / Amtsgericht-Azubis helfen Helfen

Bereits zum zwölften Mal haben die Auszubildenden des Lörracher Amtsgerichts zum Adventsbasar eingeladen. Ein Teil des Erlöses war auch in diesem Jahr für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ bestimmt. Organisiert wird der Basar von den angehenden Justizfachangestellten im ersten Ausbildungsjahr. Kürzlich übergaben Janine Egner (v. l.), Larissa Alduino, Selnina Haas, Julia Schmidt, Kristina Lehmann und Aice Keles (nicht im Bild) gemeinsam mit Ausbildungsleiter Gerd Wernthaler (hinten r.) die Spende in Höhe von 290,70 Euro an den stellvertretenden Redaktionsleiter Bernhard Konrad. Konrad dankte den jungen Damen für das außerordentliche Engagement. „Wir haben das gerne gemacht, es hat ja schon was Traditionelles“, sagten die Auszubildenden, denen die Aktion auch viel Spaß gemacht hat. Foto: Anlicker