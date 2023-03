Kreis Lörrach Es kracht wieder häufiger

Zahlen steigen

Für den Bereich des Polizeipräsidiums sind die Unfallzahlen insgesamt gestiegen, was aufgrund der coronabedingten Einschränkungen in den Vorjahren zu erwarten war, geht aus dem Bericht von Polizeivizepräsident Matthias Zeiser und Leitender Polizeidirektor Uwe Oldenburg hervor. Im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 sind die Unfallzahlen im Jahr 2022 niedriger. 2019 wurden 12 507 Verkehrsunfälle statistisch erfasst, 2022 11 566, was ein Rückgang um 7,5 Prozent bedeutet. Die Verkehrsunfälle mit Personenschaden liegen um 3,1 Prozent unter dem Niveau von 2019 (3919 zu 3797). Allerdings ist im Vergleich zum Jahr 2019 ein leichter Anstieg bei den tödlichen Unfällen zu verzeichnen (2019: 46 / 2022: 49). Die Unfallstatistik des Jahres 2022 liegt auch unter den Werten der Jahre 2012 bis 2019.

Von den registrierten Verkehrsunfällen im Landkreis waren 844 (plus 154) mit Personenschaden und 375 mit Fahrradbeteiligung (plus 85). Bei Pedelecs zählte die Polizei 117 Unfälle (plus 34), und die Zahl der Pkw-Unfälle stieg um 384 auf 2294. Bei Motorrädern krachte es 145 Mal (plus zwölf).