Kreis Lörrach Es trifft die Ärmsten der Gesellschaft

Die Deutschen haben während der Corona-Pandemie so viel Geld auf die hohe Kante gelegt wie noch nie. Nach einer Studie des ifo-Instituts sparten die Deutschen in den Jahren 2020 und 2021 200 Milliarden Euro mehr als in den Jahren vor Corona. Durch die Inflation sind diese Ersparnisse bereits wieder aufgezehrt.

Die Entwicklung ist vor allem den enormen Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Benzin-, Heiz- und Energiekosten geschuldet. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Im August 2022 lag die Inflationsrate bei 7,9 Prozent. Teuerungen in dieser Höhe sind im Nachkriegsdeutschland fast unbekannt. Vergleichbar ist die Inflation nur mit derjenigen während der Ölkrise im Winter 1973/1974 in der damaligen BRD, stellt auch der Sozialverband VdK auf seiner Homepage fest.

Betrachtet man nur Lebensmittel, dann betrug die Inflation im September sogar 18,7 Prozent, wie die Schirmherrin der Aktion, Landrätin Marion Dammann, kürzlich bei der Benefizgala „Binzener Runde“ berichtete.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband beobachtet ebenfalls einen rasanten Rückgang der Spartätigkeit, weil immer mehr Menschen ihr Geld gezwungenermaßen sofort ausgeben. So mussten im Sommer 2021 nur 15 Prozent der Haushalte alles verfügbare Einkommen zur Deckung der Lebenshaltungskosten verwenden, aktuell sind es 60 Prozent.

Im Vorjahr spendeten Privat- und Geschäftsleute rund 130 000 Euro an die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“. Der Schwerpunkt lag dabei bei Menschen, die unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden.

„Zehn Prozent Inflation bedeutet speziell für Menschen, die es nicht so dicke haben, dass von zehn Euro ein Euro an Kaufkraft weniger in der Geldbörse ist“, erklärt Marco Fraune, Chefredakteur und Vorsitzender des Vereins „Leser helfen Not leidenden Menschen“ das diesjährige Schwerpunktthema.

Freude schenken und Auto gewinnen

Herzstück der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ ist die Riesentombola mit Preisen im Wert von mehr als 60 000 Euro. Wer bei der Hilfsaktion spendet, tut Gutes und hat die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Jeder Betrag ab vier Euro landet in der Lostrommel und nimmt automatisch an allen Ziehungen teil. Neben der Hauptziehung finden ab November wöchentliche Zwischenziehungen statt.

Jede Spende ab vier Euro landet im Lostopf

Der Hauptpreis ist in diesem Jahr ein junger Smart Forfour im Wert von 16 500 Euro. Gestiftet hat den flotten Cityflitzer das Autohaus Kestenholz in Lörrach. Außerdem gibt es eine Traumreise nach Mauritius im Wert von 5000 Euro zu gewinnen.

Spenden kann man auch per Überweisung – auch gebührenfrei aus der Schweiz – an die angegebenen Bankverbindungen oder in den Geschäftsstellen von „Die Oberbadische“ in Lörrach, „Markgräfler Tagblatt“ in Schopfheim und „Weiler Zeitung“ in Weil am Rhein. Die Geschäftsstellen in Weil am Rhein und Schopfheim sind nur vormittags geöffnet.