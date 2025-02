Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 13. Februar, zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg aufgerufen. Daher ist auch im Landratsamt Lörrach mit Auswirkungen auf den Arbeitsbetrieb zu rechnen. Die Dienstleistungen der Führerscheinstelle stehen deshalb an diesem Tag nicht zur Verfügung. Ob und in welchem Umfang weitere Abteilungen betroffen sind, ist derzeit laut Mitteilung des Landratsamts nicht absehbar. Nach aktuellem Stand seien bei der Abfallwirtschaft keine Beeinträchtigungen zu erwarten.