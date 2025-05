Kreis Lörrach: Etwas weniger Menschen ohne Job

„Saisonale Effekte sind durchaus zu sehen – eine echte Belebung, wie wir sie aus den Vorjahren kennen, lässt dagegen auf sich warten. Der Arbeitsmarkt hält durchaus stand. Allerdings trifft er immer wieder auf Gegenwind, gegen den er sich stemmen muss“, bilanziert Jutta Hünenberger, operative Geschäftsführerin die Arbeitsmarktlage im Agenturbezirk Lörrach. „Besonders die Industrie steht weiter unter Druck – das spüren wir etwa im Maschinenbau und bei den Automobilzulieferern. Aber es gibt auch erste Lichtblicke.“

So meldeten sich etwas weniger Menschen arbeitslos als in den Monaten zuvor, gleichzeitig konnten mehr Arbeitslose ihre Arbeitslosigkeit beenden, in vielen Fällen durch die Aufnahme einer Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach nahm um 0,1 Prozent-punkte ab und liegt nun bei fünf Prozent. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 5,4 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,6 Prozent. Im Mai wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 11 411 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 76 Personen (minus 1,1 Prozent) ab, im Landkreis Waldshut um vier Personen (plus 0,1 Prozent) zu. Im Mai meldeten sich 2039 Menschen neu oder erneut arbeitslos, 862 davon direkt aus einer vorherigen Beschäftigung. Gleichzeitig konnten 2123 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden – 776 von ihnen fanden eine neue Anstellung. Die Zahl der neu gemeldeten Stellen stieg im Vergleich zum April um 13,8 Prozent – das entspricht 678 neuen Stellenangeboten.