Kreis Lörrach: Evangelische Kirche auf dem Prüfstand

Ziele angehen

Voll des Lobes zeigte sich Zimmermann-Fiscella über die Zusammenarbeit mit den Kirchen und ihren Institutionen: „Wir pflegen einen guten Austausch. Auch nach der dritten Haushaltskürzung in Folge suchen wir gemeinsam Lösungen.“ Ob in der Pflege, in Tagesstätten oder der Kindergarten-Trägerschaft – die Kirche sei ein wichtiger Partner des Landkreises und der Kommunen: „Mein Ziel ist es, das Beste zu erreichen aus dem, was da ist.“ Dabei ziehe man an einem Strang und sei keine Konkurrenz. Ein wichtiger Baustein sei das Ehrenamt, das aber hauptamtliche Strukturen als Rahmen benötige.