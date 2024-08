Kreis Lörrach: Evonik Rheinfelden macht Abfallprodukte wieder nützlich

Deutliche Einsparungen erwartet

Bis Oktober wird die Anlage ihren Praxistest im Südteil des Werks vollziehen. Gleich zwei Abfallprodukte des Evonikwerks können in einem zweistufigen Prozess in Nutzstoffe umgewandelt werden. Dies kann im Serienbetrieb zu deutlichen Einsparungen von Entsorgungskosten führen und parallel dazu neue Produkte generieren. Der vorgestellte Reaktor bedient sich dem Reinigungsmittel Ethanol, um in einem Behälter mit Purpurbakterien vorrangig den von Evonik dringend benötigten Wasserstoff (H2) sowie Kohlenstoffdioxid (CO2) herzustellen. Letzteres sollte als Treibhausgas nicht freigesetzt werden, weshalb das Produkt in eine Mikroalgenanlage überführt wird. Mit der speziellen Beleuchtung des Photobioreaktors stellen die Algen aus dem Kohlenstoffdioxid Biomasse her.

Wasserstoff und Sauerstoff als Nebenprodukt

Als Nebenprodukt entstehen Wasserstoff und Sauerstoff. Als Nährstoff in Pulverform dient Ammoniumchlorid, das ebenfalls zu den Evonik-Abfallprodukten gehört. Als Ehrengast kam im Rahmen seiner Sommertour Umweltstaatssekretär Andre Baumann an den Hochrhein und bezeichnete den Termin als „den Höhepunkt seine Tages“. Der in Rheinfelden zu erprobende Bioreaktor ist rund zehnmal so effizient als vergleichbare Pflanzenreaktoren, erläuterte Baumann. Als promovierter Biologe und Botaniker zeigte er sich erfreut, dass die Kraft der Natur in der Pilotanlage optimal genutzt werden könne und bezeichnete die Anlage als „ein großartiges Projekt“, für das die Europäische Union und das Land im Jahr 2021 eine dreijährige Förderung in Höhe von drei Millionen Euro bereitstellten. Baden-Württemberg sei laut Baumann gesegnet, mit mehreren Weltmarktführern im Bereich Green Tech, also Technologien und Dienstleistungen, die Umweltschäden vermeiden oder beheben.