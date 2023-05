Kreis Lörrach Experten wollen Pflege fit für die Zukunft machen

Weiter zuspitzen dürfte sich die Lage infolge der demografischen Entwicklung. So ist davon auszugehen, dass die Gruppe der über 75-Jährigen - auf sie entfällt bislang ein Großteil der Pflegebedürftigen – bis 2030 um rund zehn Prozent oder potenziell um rund 1930 Pflegebedürftige wächst. Auch für deren Versorgung werden Kapazitäten gebraucht, die heute weder in puncto Hardware – sprich Heime – noch in Sachen Software – sprich Fachkräfte – existieren. Zwar sei das Thema inzwischen auf allen politischen Ebenen angekommen, dennoch werde die Situation nicht einfacher, erklärt Landrätin Dammann.

Pflegefachkräfte zu finden, das ist seit Jahren ein Problem. An den Pflegeschulen ist die Zahl der Auszubildenden nicht gewachsen und 14 Prozent brechen die Ausbildung ab, 2020 waren es sogar 20 Prozent. Eine Arbeitsgruppe der Pflegekonferenz befasst sich deshalb mit der Frage, wie Beruf und Ausbildung im Pflegebereich gestärkt und zeitnah Kräfte gewonnen werden können. Aufgabenbereich einer zweiten Arbeitsgruppe ist es, wie man der zunehmenden Zahl an Pflegebedürftigen gerecht werden kann, wie die Rehabilitation verbessert und die Anschlussversorgung nach Klinikaufenthalten gesichert werden kann.

„Blutige Entlassung“

Mehr Kurzzeitpflege ist auch wegen Palliativversorgung und Anschlussunterbringung angezeigt. Der vermutlich weiter steigende Bedarf hat diverse Ursachen: Ein Faktor ist die steigende Nachfrage nach einer Palliativversorgung. Ein zweiter Aspekt ist das, was der Volksmund „blutige Entlassung“ nennt, also die von dem heutigen Abrechnungssystem in allen Kliniken forcierten möglichst kurzen Liegezeiten, was wiederum damit kollidiert, dass die Anschlussunterbringung für die Betroffenen nicht geklärt ist und mangels Angehöriger möglicherweise gar geklärt werden kann.

Hinzu kommt, dass infolge des medizinischen Fortschritts und der Rahmenbedingungen heute oft schon jüngere Menschen nach einem Klinikaufenthalt Kurzzeitpflege benötigten. Es sind also komplexe Zusammenhänge, die ineinanderwirken, die Sozialplanung im Landkreis aber so oder so unter Zugzwang bringen – zumal vor dem Hintergrund des hohen Anteils an Single-Haushalten, der im Landkreis inzwischen über 50 Prozent liegt.

Breiten Raum nahm in der Pflegekonferenz die Abwanderung von Fachkräften ins Ausland ein. „Wir bilden aus, und dann geht das Personal in Schweiz“, hieß es mehrfach. Dieser Trend müsse gestoppt werden, vor allem durch attraktive Arbeitsbedingungen hierzulande.

Digitale Kompetenz

Eine weitere Forderung fokussiert die digitale Gesundheits- und Pflegekompetenz. Die Maßnahme kombiniert die Bündelung und Ausweitung (bestehender) Apps für den Bereich der Senioren und der pflegenden Angehörigen mit Entwicklung einer zentralen digitalen Plattform.