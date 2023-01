Kreis Lörrach Fachkräfte gesucht

Kreis Lörrach (zet). Die hohen Preise für Energie, Rohstoffe und Vorprodukte bereiten den regionalen Unternehmen weiterhin große Sorgen und trüben die Konjunkturaussichten. Daneben bleibt der Fachkräftemangel in fast allen Regionen Baden-Württembergs ein akutes Problem. Die Suche nach geeigneten Fachkräften treibe rund zwei Drittel der Unternehmen um, berichtet die IHK Hochrhein-Bodensee in ihrem Herbstbericht 2022. Insbesondere Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung werden am Markt häufig vergeblich gesucht. Mit dem Eintritt der „Baby-Boomer“ in den Ruhestand zeichne sich, so die Prognosen, auf absehbare Zeit keine Entspannung für die Betriebe ab.