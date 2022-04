Anzeige Fachkräfte gesucht

Vom Augenoptiker über Medientechnologe bis hin zum Zweiradmechatroniker – die breite Palette der Berufe im Handwerk spricht Technik-Fans ebenso an wie künstlerisch Ambitionierte. Fast alle Ausbildungsberufe bieten jungen Menschen Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Und nach der Ausbildung ist nicht Schluss. Im Handwerk gibt es zahlreiche Fort- und Weiterbildungen. Als Handwerksmeister zum Beispiel kann man Betriebsleiter werden oder sogar ein eigenes Unternehmen gründen. Auch der Weg ins Studium steht offen.

Besonders große Schwierigkeiten haben aktuell Arbeitgeber, die Facharbeiter einstellen möchten. Positionen für diese Berufsgruppen sind zum fünften Mal in Folge weltweit am schwierigsten zu besetzen. In Deutschland rangiert diese Berufsgruppe seit 2007 sogar auf Platz 1 des Rankings der am schwierigsten zu besetzenden Stellen.

Die Folge: Der Mangel an Fachkräften droht, den an sich gut laufenden Konjunkturmotor abzuwürgen. Beispiel Baubranche: Unternehmen, Privatpersonen und die öffentliche Hand müssen aktuell länger auf die Ausführung ihrer Aufträge warten, weil die Handwerksbetriebe nicht genügend Personal einstellen können. Doch auch Führungskräfte werden händeringend gesucht, ebenso wie Ingenieure und Spezialisten in IT und Medizin.

Zusammenarbeit mit den Schulen

Landesweit fehlen auch in Kindergärten und Kindertagesstätten hunderte Erzieher. Die Stadt Lörrach arbeitet bei der Werbung von Auszubildenden mit den Schulen zusammen. Schüler können Praktika zur Berufsorientierung in städtischen Kitas machen. In allen fünf städtischen Kitas gibt es die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Außerdem bietet die Stadt Praktikumsplätze für Schüler der Fachschule während ihrer Ausbildung an und gibt in Form von Schnupperpraktika die Möglichkeit, Einblick in den Kita-Alltag zu bekommen.