Kreis Lörrach Fachkräfte gesucht

Flexible Arbeitszeiten stehen hoch im Kurs

Flexible Arbeitszeiten stehen bei vielen Arbeitnehmern auf Platz eins der Wunschliste – je nach Branche dicht gefolgt von dem Anliegen, zumindest zeitweise im Home Office oder von unterwegs arbeiten zu können („Remote Work“). Darauf haben die meisten Arbeitgeber mittlerweile reagiert. Im Rahmen der jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten sind flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeitregelungen oder Arbeitszeitkonten vielerorts möglich.

Integration gewinnt weiter an Bedeutung

Die Fachkräftelücke lässt sich nicht schließen ohne Zuwanderung, darin sind sich Fachleute einig. Zusätzlich zu diversen staatlichen Programmen lassen sich auch einzelne Unternehmen etwas einfallen, damit sich Bewerber mit Migrationshintergrund am neuen Wohnsitz und Arbeitsplatz schnell zurechtfinden und wohlfühlen. So können firmeneigene Mentoren Neuankömmlinge sowohl in den Betrieb als auch in das soziale Umfeld oder verschiedene Netzwerke ein-führen, darüber hinaus das Erlernen des berufsspezifischen Vokabulars direkt am Arbeitsplatz unterstützen.

Unterstützung bei der Wohnungssuche

Die Unterstützung bei der Wohnungssuche zählt heute für viele Unternehmen zu den Standard-Benefits. Gerade in Städten mit angespannter Wohnraumsituation und hohem Mietpreisniveau kann eine derartige Hilfestellung zum entscheidenden Pluspunkt werden. Obendrein zahlen einige Betriebe einen Zuschuss zu den Umzugskosten oder zu notwendigen Investitionen in der neuen Wohnung.

Mobilitäts-Zuschüsse sind ein zusätzlicher Anreiz

Nicht erst in Zeiten explodierender Energiekosten gehören Zuschüsse zu den Mobilitätskosten zu den wichtigsten Incentives. Je nach Bedarf können Arbeitnehmer Autofahrtkosten oder ÖPNV-Tickets übernehmen oder bezuschussen. Auch Dienstwagen und Jobräder bleiben weiterhin gefragt.

Fitness, Gesundheit und Ernährung

Angebote rund um Fitness und Gesundheit gehören seit langem zu den Zusatzleistungen vieler Unternehmen, zumal sich die betriebliche Gesundheitsvorsorge auch für den Arbeitgeber auszahlt. Die Möglichkeiten sind zahlreich und reichen von Mitgliedschaften in Fitnessstudios oder entsprechenden Zuschüssen bis hin zu Kursen und Seminaren zu Themen wie Rückengesundheit, Yoga oder Mental Health.

Damit eng verbunden sind Ernährungs-Benefits, zum Beispiel das Bereitstellen von frischem Obst und Getränken. Überdies können Arbeitgeber vom vergünstigten Essen in der Kantine bis hin zu Essensgutscheinen und digitalen Essensmarken vielfältige Extras offerieren.

Work-Life-Balance ist immer wichtiger

Bereits Berufseinsteiger wünschen sich eine gesunde Work-Life-Balance, also ein möglichst stimmiges und ausgeglichenes Verhältnis von Berufs- und Privatleben. Gemeint ist damit nicht allein die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (siehe dazu gesonderten Bericht), sondern ebenso eine positive Betriebskultur, die der Zufriedenheit, Gesundheit und Motivation jedes Einzelnen förderlich ist.

Entsprechend weit oben rangiert bei den sogenannten Generationen Y und Z (den Millennials) bei der Suche nach dem richtigen Arbeitsplatz das Thema Wertschätzung. Im Recruiting und Personalmarketing von Arbeitgebern spielen entsprechende Überlegungen denn auch eine wichtige Rolle und resultieren in immer wieder neuen Zusatzangeboten.