Kreis Lörrach Fachkräfte händeringend gesucht

Leider gebe es aber auch immer wieder Jugendliche, die eine Ausbildung ablehnen oder abbrechen, auch wenn minderqualifizierte Arbeit von den Betrieben deutlich weniger nachgefragt wird und die Langzeitaussichten dafür weniger günstig sein dürften. Dies umso mehr, als sich die ganze Arbeitswelt, nicht zuletzt aufgrund von Corona, in einem grundlegenden Umbruchprozess befinde, Digitalisierung und Homeoffice wachsende und wohl dauernde Bedeutung zukomme.

Auf die Grenzgängerquote habe die Pandemie keine nennenswerte Auswirkung verzeichnet. Ganz allgemein habe sich die Kurzarbeiterregelung zur Abfederung der Krisensituation bewährt.

Erfreuliches konnte Kurz melden: die Agentur Lörrach weise die besten Integrationszahlen in Baden-Württemberg auf. Allerdings gebe es durchaus Bewerber, die sich nicht ernsthaft an einer Qualifizierung interessiert zeigten. Hier wird versucht, über kleine Arbeitseinheiten eine gewisse Kontinuität zu erzielen und so doch noch einen Bildungsabschluss zu ermöglichen.

Zuwanderung aus Ukraine ist neue Herausforderung

Neue Herausforderungen stellt die Zuwanderung aus der Ukraine geflüchteter Menschen für die Verantwortlichen dar. Hier bedauert Kurz das Übermaß an Bürokratie, Schwierigkeiten beim Übersetzungsgeschäft, die die Auszahlung nötiger Gelder oft verzögerten.

Da es häufig mit der Mobilität hapert, geht das Jobcenter in die Kommunen, um den Leistungsbeziehern, das sind zu zwei Dritteln Frauen mit Kindern, das Eingewöhnen zu erleichtern.

Wohnungsprobleme, die Suche nach Kita- und Kindergartenplätzen und Schulfragen nehmen einen großen Teil der Zeit in Anspruch, dazu Anerkennung von Berufsabschlüssen und das Erlernen der deutschen Sprache als unabdingbarer Voraussetzung für eine Arbeitsstelle. Hier gebe es noch viel zu koordinieren, Arbeitsabläufe in der Verwaltung zu beschleunigen, Widersprüche in Verordnungen zu klären oder auch Anlaufstellen für individuelle Fragen zu schaffen, stellt die Fraktion fest. CDU-Bundestagsabgeordnete und Kreisrätin Diana Stöcker bekam ein ganzes Bündel von Anliegen mit auf den Weg nach Berlin.