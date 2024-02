Kreis Lörrach: Fahnderischer Spürsinn zahlt sich aus

Das Aufgabenfeld der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unterscheidet sich vollkommen von dem der Kontrolle und Abfertigung des privaten und gewerblichen Warenverkehrs über die Grenze. Fahnderischer Spürsinn, geduldige Ermittlungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften, Amtsgerichten und Partnerbehörden prägten den Arbeitsalltag der Beamten der FKS, welche an der Waffe ausgebildet seien und ihren Dienst lagebedingt in zivil oder in erkennbarer Dienstkleidung verrichteten, so der Zoll.

Selbst Bußen verhängen

Zöllner verfolgen laut Mitteilung Verstöße, welche als Ordnungswidrigkeiten zu werten sind, grundsätzlich selbst und können im Zuge dessen selbst Geldbußen gegen Betroffene verhängen. In bestimmten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren würden die Hauptzollämter zudem Rechte und Pflichten wahrnehmen, welche sonst den Staatsanwaltschaften obliegen, heißt es abschließend.